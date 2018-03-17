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  4. 17 Mart 2018 11:54

Ajan krizinde Rusya'dan beklenen hamle geldi

Rusya, 23 İngiliz diplomatın bir hafta içerisinde ülkeyi terk etmelerini istedi.

Ajan krizinde Rusya'dan beklenen hamle geldi
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Rusya Dışişleri Bakanlığınca, 23 İngiliz diplomatın "istenmeyen adam" ilan edilerek, haklarında sınır dışı kararı alındığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere’nin, eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın zehirlenmesiyle ilgili Rusya’ya yönelik “provokatif” suçlamaları nedeniyle 23 İngiliz diplomatın istenmeyen adam ilan edildiği ve sınır dışı edilmelerine karar verildiği belirtildi.

Sınır dışı edilen diplomatların bir hafta içerisinde Rusya’yı terk etmeleri gerektiği bilgisine yer verilen açıklamada, St. Petersburg’da İngiliz Konsolosluğunun açılmasına yönelik verilen iznin de geri çekilmesi kararı alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Moskova’nın mütekabiliyet gereği Londra’ya yönelik ilave adımlar atma hakkının da saklı olduğu vurgulandı.

İngiliz hükümeti Skripal'in zehirlenmesine tepki olarak Rusya'ya yönelik yaptırım kararları alındığını, bu çerçevede 23 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un İngiltere’ye yapacağı ziyaretle ilgili davetin geri çekilmesi ile Rusya’da yapılacak Dünya Kupası'na İngiliz devlet erkanı ve kraliyet ailesinden katılım olmayacağı da kararlar arasında yer almıştı.

AA

ingiltere , rusya , diplomat
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