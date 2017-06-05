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  4. 05 Haziran 2017 22:32

Alkollü şahıs dehşet saçtı: 9 kişi ölü

Eski paraşütcü olduğu iddia edilen alkollü şahıs 9 kişiyi öldürdü.

Alkollü şahıs dehşet saçtı: 9 kişi ölü
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Rusya'da kendisinin eski paraşütçü olduğunu iddia eden alkollü şahıs, av tüfeği ile 9 kişiyi vurarak öldürdü.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın 150 kilometre batısındaki Tver köyünde düzenlenen parti kanlı sonlandı. Partiye davetsiz katılan ve kendisinin eski bir paraşütçü olduğunu iddia eden alkollü elektrikçi, sözlerine inanmayan 9 kişiyi av tüfeği ile vurarak öldürdü. Yetkililer, saldırıda 5 erkek ve 4 kadının hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de battaniyenin altına saklanarak kurtulduğunu bildirdi. Yetkililer, saldırıyı yapan 45 yaşındaki Sergey Yegorov'un tutuklandığını açıkladı. 

İHA

av tüfeği , rusya , ölü