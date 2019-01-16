Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını verdi
Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını verdi
Korkunç olay ! Anne değil katil, kaza değil cinayet !
Korkunç olay ! Anne değil katil, kaza değil cinayet !
Youtube'dan flaş karar ! O videolar yasaklandı
Youtube'dan flaş karar ! O videolar yasaklandı
Bunu yapmayan oy kullanamayacak ! Bakanlık uyardı: Yarın son gün
Bunu yapmayan oy kullanamayacak ! Bakanlık uyardı: Yarın son gün
Piyasalar yatay seyirde... İşte dolar ve euro'da günün ilk rakamları
Piyasalar yatay seyirde... İşte dolar ve euro'da günün ilk rakamları
Taşıt kredisinde yeni düzenleme ! Sınır yükseltildi...
Taşıt kredisinde yeni düzenleme ! Sınır yükseltildi...
İşte 2019'un en acı tablosu: Binlerce şirket batacak !
İşte 2019'un en acı tablosu: Binlerce şirket batacak !
İstanbul trafiğini felç eden kaza !
İstanbul trafiğini felç eden kaza !
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Rusya
  4. 16 Ocak 2019 13:36

Anne değil katil ! Ağlayan bebeğine sussun diye içki verince...

Rusya'da arkadaşları ile partiye gitmek isteyen bir anne, sürekli ağlayan 8 aylık bebeğini votka içirerek uyutmaya çalıştı. Fenalaşan bebek, kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

Anne değil katil ! Ağlayan bebeğine sussun diye içki verince...
A+ A-

Rusya'nın Belgorod Oblast bölgesinde Nadezhda Yarych isimli anne, arkadaşları ile partiye gitmek istedi. Bir türlü uyumayan 8 aylık oğlu Zakhar'a uyuması için votka içirdi. 8 aylık bebek, kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

DOKTOR UYARDI, O DÖNLEMEDİ
İddiaya göre anne, hastalanan oğlunu bir hafta içinde dört kez hastaneye götürdü. Doktorlar çocuğun virüs enfeksiyonu kaptığını ve her seferinde ısrarla bir gece hastanede tedavi altında tutulması gerektiğini söylemesine rağmen anne, arkadaşları ile hafta sonu katılacağı eğlenceyi kaçırmamak için doktorlara çocuğu eve götürüp kendisinin çocukla ilgileneceğini söyledi.

BEBEĞİNİ SUSTURMAK İÇİN VOTKA İÇİRDİ
Anne, partiye katılmadan önce rahatsızlığından dolayı sürekli ağlayan çocuğa sürekli votka vermeye başladı. Kendisine verilen aşırı derecede votka sonrası fenalaşan çocuk hastanede hayatını kaybetti. Doktorların yaptığı muayene sonra çocuğun yaşadı enfeksiyon hastalığının yanı sıra kendisine aşır derecede verilen votkadan zehirlenip hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Annenin yanı sıra üvey babası da çocuğa zarar vermeye çalışan anneye engel olmadığı gerekçesi ile tutuklandı.

içki , rusya , cinayet , anne , votka , katil
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM