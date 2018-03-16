Bakan Çavuşoğlu'ndan doğru tespit: O gazeteci FETÖ'cü çıktı !

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Suriye konulu görüşmenin ardından Rus mevkidaşı Lavrov ve İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif’le birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, yerel gazeteci olduğunu belirterek, "Afrin'deki harekâtın Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı olduğunu" söyleyen ve İsviçre'de FETÖ bağlantılı bir iş insanının kaçırılmaya çalışıldığını savunan kişiye tepki gösterdi.



Çavuşoğlu, Afrin'de teröristlere yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın Suriye'nin egemenliğine zarar verip vermediğini soran ve İsviçre'de FETÖ ile bağlantılı olduğu öne sürülen bir iş adamının kaçırılması iddiaları ile ilgili soru soran bir gazeteciye tepki gösterdi.

FETÖ ÜYESİ ÇIKTI



Bakan Çavuşoğlu soruya, “FETÖ ağzı ile sorulan bu soruya cevap vermiyorum” şeklinde yanıt verdi. Sabah gazetesinin haberine göre ise Kazak gazetecinin isminin Baglan Omarov olduğu, FETÖ tarafından kurulan Kazak Türk Lisesi Mezunu ve FETÖ üyesi olduğu ortaya çıktı.

KAZAK YETKİLİLER UYARILDI

Olayın ardından Omarov hakkında Kazakistan yetkililerinin uyarıldığı öğrenildi. Uzun süredir FETÖ ile mücadele eden Kazakistan yönetimi 15 Temmuz darbe girişiminden sonra örgütün okullarının kapatılması konusunda harekete geçmişti. Örgüt yöneticileri Kazakistan'dan Kırgızistan'a kaçarken FETÖ okullarından mezun çok sayıda Kazak kökenli FETÖ mensubunun ülkede faaliyet göstermeye devam ettiği biliniyor.

Bakan Çavuşoğlu: Sizi FETÖ'cü gibi gördüm