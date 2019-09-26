Balkonda sigarayı yasaklıyorlar

Sigaraya adeta savaş açan Rusya hükümeti yeni bir yasağı daha uygulamaya koymaya hazırlanıyor. Evlerin, otellerin ve yurtların balkonlarında sigara içilmesini yasaklayan karar Bakanlar Kurulu’nda onaylandı.

Türkrus’un, Tass ajansından aktardıklarına göre, yeni yasa, balkonlarda açık ateş kullanılmasını yasaklıyor. Böylece artık balkonlarda mangal yapmak, mum yakmak ve sigara içmek yasak kapsamına dahil edildi.

TAZMİNAT TALEP EDİLMİŞTİ

Rusya Yüksek Mahkemesi, 2017 yılında açılan bir dava üzerine, vatandaşların balkonda sigara içen komşularından tazminat talep edebileceklerine hükmetmişti.

Rusya’da yasalar, insan sağlığının sigara dumanının zararlı etkilerine karşı koruma altına alınmasını öngörüyor.