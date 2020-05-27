Bir kedide koronavirüs tespit edildi

Açıklamada, "SARS-CoV-2’nin varlığını belirlemek için yapılan laboratuvar çalışmaları sırasında 5 yaşındaki bir kedinin boğazından ve burnundan örnekler alındı. Araştırma, polimeraz zincir reaksiyonu teknolojisine göre yapıldı" ifadelerine yer verildi.

Analiz sonucu hayvanda koronavirüse rastlandığı kaydedildi.

Kedinin herhangi bir belirti gösterip göstermediği ve sahiplerinin hasta olup olmadığı konusunda ise bilgi verilmedi. Kedinin, yaşadığı yerde karantinaya alındığı ifade edildi.

Daha önce insanlardan evcil hayvanlara ve hayvanlardan hayvanlara koronavirüs bulaştığı tespit edilmişti. Bununla birlikte koronavirüsün evcil hayvanlardan insanlara bulaştığı bir vakaya rastlanmadı.

DSÖ açıkladı; kabus gerçek oldu: Koronavirüs hayvandan insana bulaştı!







