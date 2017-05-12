SON DAKİKA
ATATÜRK'E HAKARETTEN ARANAN SÜLEYMAN YEŞİLYURT TESLİM OLDU
Atatürk'e hakaretten aranan Süleyman Yeşilyurt teslim oldu
Atatürk'e hakaretten aranan Süleyman Yeşilyurt teslim oldu
Ünlü iş adamları için istenen ceza belli oldu
Ünlü iş adamları için istenen ceza belli oldu
CHP'ye kayyum şoku! Yönetime atama yapıldı
CHP'ye kayyum şoku! Yönetime atama yapıldı
Vatandaşa kan kusturuyorlardı; polisten nefes kesen baskın
Vatandaşa kan kusturuyorlardı; polisten nefes kesen baskın
Al sana polis şiddeti ! Bu görüntüler olay oldu
Al sana polis şiddeti ! Bu görüntüler olay oldu
Şok gerçeği balayı fotoğraflarına bakınca farketti
Şok gerçeği balayı fotoğraflarına bakınca farketti
Batman'ın otomobili Batmobile gerçek oldu !
Batman'ın otomobili Batmobile gerçek oldu !
Ünlü ismin bu fotoğrafları işinden etti !
Ünlü ismin bu fotoğrafları işinden etti !
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Rusya
  4. 12 Mayıs 2017 14:08

Biz kurtuluş olarak görüyoruz ama Ruslar dibe vurdu

Rusya’da yapılan bir araştırmaya göre, Rus halkının harcamaları son beş yılın en düşük seviyesine geriledi.

Biz kurtuluş olarak görüyoruz ama Ruslar dibe vurdu
A+ A-

Moskova merkezli araştırma şirketi Romir tarafından yayınlanan "Tüketim donması" adlı rapora göre, Rus halkının günlük harcama miktarı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 6,5 azaldı.

Yıllık bazda ise harcamaların yüzde 4,9 gerilediğinin belirtildiği araştırmada, enflasyondan arındırılmış reel harcamaların ise yıllık bazda yüzde 9 azaldığı, söz konusu seviyenin son 5 yılın en düşük oranı olduğu kaydedildi.

Araştırmada, ülkedeki tüm gelir sınıflarında giderlerin azaldığı ifade edilirken, dar gelirli vatandaşların ise yüzde 11,7’lik düşüşle nisan ayında harcamalarını en çok kısan kesim olduğu kaydedildi.

AA

rusya , vurdu , dibe , alış veriş , kriz , ekonomi