Boğazdan geçen 2 Rus fırkateyninin isimleri hakkında çarpıcı detay

İdlib'deki hain saldırı sonucunda 33 askerimizin şehit düşmesinin ardından Moskova'dan gelen küstah "gemi" açıklaması sonrasında Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Boğazdan geçen iki Rus fırkateyninin isimleri, Amiral Makarov ve Amiral Grigorovich'ti.

İstanbul Boğazı'ndan geçen iki fırkateynin isimleriyle ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

Stepan Makarov, 93 Harbi'nde Osmanlı donanmasına ilk darbeyi indiren ünlü Rus amiraliydi. Ivan Grigorovich ise, 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı sahillerini bombalayan Rus donanmasının amiraliydi.