Bomba iddia ! ''YPG ile DEAŞ anlaştı''

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Zambiya Dışişleri Bakanı Harry Kabala ile düzenlediği ortak basın toplantısında YPG ile IŞİD'in Rakka konusunda anlaştığına dair ellerinde bilgiler olduğunu açıkladı

Zambiya Dışişleri Bakanı Harry Kalaba ile Moskova'da ortak basın toplantısı düzenleyen Rusya Dışileri Bakanı Sergey Lavrov'a Savunma Bakanlığı'nın açıklaması soruldu.

'BAKANLIK SÖZ KONUSU BİLGİYİ TEYİT ETTİ'

Lavrov, "Savunma Bakanlığımız, YPG'nin Suriye kolu olan Suriye Demokratik Güçleri'nin IŞİD'e Rakka'dan dışarı çıkan güvenli bir koridor açmak için anlaştığı bilgisini doğruluyor. Bu bilgi güvenilir verilere dayanıyor. Dahası, bu bilgi duyulduğu zaman IŞİD Rakka'yı terk etti ve Palmira'ya doğru ilerledi. Rus ordusu bu hareketliliği gözlemledi ve konvoyu vurdu. Bu nedenle Palmira'ya asla ulaşamadılar" dedi.

Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin elde edilen bilgi doğrultusunda Palmira'ya hareket eden IŞİD militanlarını vurduğunu belirten Lavrov, "IŞİD militanları Suriye'nin neresinde görülürse görülsün, adım atacağız. Gerek militanlar, gerek üsleri, gerekse de eğitim kampları meşru hedeflerdir" ifadesini kullandı.