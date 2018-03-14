Çavuşoğlu: ABD'de yapılacak görüşme ertelenebilir

Moskova'da, Türkiye-Rusya 6. Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı yapıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov heyetleriyle birlikte görüşme gerçekleştirdi.

MENBİÇ TOPLANTISI ERTELENEBİLİR

Görüşme sonrası iki bakan kameralar karşısına geçti. Çavuşoğlu basın toplantısında, ABD'yle 19 Mart tarihinde yapılacak toplantının ertelenebileceğini söyledi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yeni Dışişleri Bakanı (Mike Pompeo) ile aynı anlayışla çalışmak isteriz" şeklinde konuştu.

ABD ve Türkiye'nin Menbiç üzerinde anlaştığı ve YPG'lilerin bölgeden çekileceği iddia edilmişti. Çavuşoğlu'nın 19 Mart tarihinde Washington'a giderek Menbiç görüşmelerinin yapılması bekleniyordu. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı dün görevden aldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu; "Suriye'nin doğusu olsun batısı olsun biz her yerde Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Zeytin Dalı operasyonunun amacı bu bölgedeki ülkemize tehdit oluşturan teröristleri etkisiz hale getirmektir. Gittiğimiz her yerde siivillere destek veriyoruz. Operasyonun amacı Suriye topraklarını işgal etmek değil" ifadelerini kullandı.

"S-400'LERİN TESLİMATINI HIZLANDIRACAĞIZ"

İki dışişleri bakanının yaptığı basın açıklamasında S-400'ler de gündeme geldi. Çavuşoğlu, "S-400'leri ne kadar çabuk alırsak o kadar iyi" ifadelerini kullanırken, Rus mevkidaşı Lavrov, "S-400'lerin teslimatını hızlandıracağız" dedi.