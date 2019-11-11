  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Rusya
  4. 11 Kasım 2019 17:13

Ceza yazan polise balalayka ile konser verdi

Sürücü, polisin ceza yazdığı sırada balalayka adlı enstrümanını eline alarak şarkı söyledi. O anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Rusya'da alkollü olduğu belirtilen sürücü, alkol testini reddedince ceza yedi.

Olay, Rusya'nın başkenti Moskova'da meydana geldi. Trafik polisi tarafından durdurulan sürücü, polisin alkol testini reddetti.

Polis ise ceza yazmaya karar verince, alkollü olduğu belirtilen sürücü aracından Lavta ailesinden Rusya'ya özgü bir telli çalgı türü olan Balalayka adlı enstrümanını çıkarak polise küçük çaplı bir konser verdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler çok sayıda beğeni aldı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
rusya , konser , ceza , balalayka
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM