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  4. 19 Nisan 2018 23:25

Dışişleri Bakanlığı'nda bomba ihbarı !

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası için bomba ihbarında bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığı'nda bomba ihbarı !
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın başkent Moskova'daki binasındaki çalışanların, kimliği belirsiz bir kişi tarafından yapılan telefon ihbarıyla bomba tehdidine karşı tahliye edildiği bildirildi.

Moskova acil durum servisinden bir yetikilinin aktardığı bilgilere göre, Rusya DışişleriBakanlığı binasına ilişkin bomba ihbarı nedeniyle tüm çalışanlar tahliye edildi.

Sputnik'te yer alan habere göre; binadan kaç kişinin tahliye edildiğine dair henüz resmi makamlardan açıklama yapılmazken, 40 kişinin binadan çıkarıldığı iddia edildi. Olay yerine çok sayıda acil durum görevlisi gönderildi.

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