Düşürülen Rus uçağıyla ilgili sert açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail uçaklarının Suriye füze savunma sistemlerinin hedefi haline getirmesi sonucu içindeki 15 kişiyle düşürülen İl-20 uçağının dost-düşman tanıma sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle vurulduğuna dair iddiaları reddetti.



Basın toplantısında söz konusu iddiaları değerlendiren Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Sözde uzmanların İl-20 uçağının dost-düşman tanıma sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle düşürüldüğü yönündeki tüm çıkarımları, sıradan amatör fantezilerden ibaret" dedi.

'S-200'DE RUS DOST-DÜŞMAN TANIMA SİSTEMİ YOKTU'

Sputnik'te yer alan habere göre; İl-20'yi vuran Suriye'ye ait S-200 savunma sisteminde dost-düşman tanıma sisteminin bulunmadığın altını çizen Konaşenkov, "Dost-düşman tanıma sistemi, her ülkeye özgü olup, askeri-teknik işbirliği kapsamında Rusya'nın ihraç ettiği silahlara ve teçhizatlara hiçbir zaman yüklenmedi.Bu durum, Suriye'ye teslim edilen hava savunma sistemleri için de tamamen geçerlidir" diye konuştu.

Konaşenkov, Rusya'da kullanılan dost-düşman tanıma sisteminin yalnızca Rus olarak tanımlanan uçaklar ve hava savunma sistemleri tarafından kullanıldığına da dikkat çekti ve ekledi: "Bu sistem, Rus tanımlama kodlarıyla birlikte başka bir ülkeye teslim edilmedi ve ilkesel olarak da edilemez."