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  4. 02 Mayıs 2020 15:28

Eve kapanan Ruslar içkiyi bıraktı

Koronavirüsün hızlı bir şekilde yayıldığı Rusya'dan dikkat çeken bir rapor yayımlandı. Yapılan araştırmaya göre, salgın nedeniyle evlere kapanan Rus halkının yüzde 45'i içkiyi bıraktı.

Eve kapanan Ruslar içkiyi bıraktı
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında son 24 saatte 9 bin 623 yeni vaka tespit edilen Rusya'dan çarpıcı bir rapor yayımlandı.Rusya Tüketici Davranışları Araştırma Merkezi Roskaçestvo ile Online Market Intelligence adlı araştırma kurumunun birlikte gerçekleştirdiği ve karantina döneminde yapılan araştırmaya göre Ruslar, karantina boyunca daha sağlıklı yaşamaya başladı. Alışveriş alışkanlıkları değişen Rusya halkının yüzde 45’i içkiyi bırakırken, yüzde 38’i tatlı yiyecekleri yemediğini açıkladı. Araştırmaya katılan Rusların yüzde 35’i, endüstriyel et ürünü olan sosisi yemediklerini ifade etti.

İÇKİ SATIŞLARI YÜZDE 41 AZALDI

Sağlıklı yaşadıklarını açıklayan tüketicilerin yüzde 67’si 55 yaş üstü kişiler ve karantinanın başlamasıyla yiyecek alışveriş masraflarının azaldığını beyan ettiler. Rusya’da yayın yapan bir gazetenin yayınladığı başka bir ankete göre ülkede votka satışlarının yüzde 41 oranında azaldığı bildirildi.

 

DHA

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rusya , içki , karantina
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