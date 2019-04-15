Facebook ve Twitter'a şok ceza Özellikle kullanıcıların veri gizliliği ve vergi konularında pek çok ülkeyle sorunları bulunan Facebook ve Twitter'a Rusya'dan hiç beklenmedik bir ceza geldi.

Facebook ve Twitter'a şok ceza Kullanıcıların verilerini ülke içinde saklamayı reddetmeleri nedeniyle her iki platforma da 50'şer dolar para cezası kesildi.

Facebook ve Twitter'a şok ceza 2015 yılından itibaren kullanıcıların verilerini toplayan tüm platformlara, Rusya vatandaşların bilgilerini ülke sınırları içinde tutma zorunluluğu getirilmişti.

Facebook ve Twitter'a şok ceza Bu kararın alınmasında en önemli etken ise saklanan verilerin yeri geldiğinde Rus yönetimine de sunulmasının gerekliliğiydi.

Facebook ve Twitter'a şok ceza Bu karara uymayan LinkedIn'e olan erişim Rusya genelinde 2016'dan itibaren yasaklanırken, Apple söz konusu şartlara daha fazla dayanamayarak verilerini Rusya'da tutmaya başlamıştı.

Bu kapsamda Twitter ve Facebook ise ilginç bir cezaya çarptırıldı.



Facebook ve Twitter'a şok ceza Rus haber sitesi Interfax'ın haberine göre geçtiğimiz hafta Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişimi Denetleme Kurumu Roskomnadzor, sırasıyla Twitter ve Facebook'u mahkemeye çıkararak 3.000 ruble (46.64 dolar) para cezası verdi. Bu arada mahkemenin verebileceği asgari ceza tutarının da bu rakam olduğu dikkat çekiyor.

Facebook ve Twitter'a şok ceza Facebook, Rusya'nın bu isteğini yıllardır dikkate almazken, Twitter ise 2017 yılında verileri ülkede tutmayı kabul etmiş; ancak bu konuda kayda değer bir adım atmamıştı. Şimdilik 50'şer dolar ceza alan şirketlerin Rusya yönetimiyle olan sorununun devam etmesi halinde yasaklanmaları işten bile değil.