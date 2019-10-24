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  4. 24 Ekim 2019 07:40

Feci kaza kamerada ! Çarpışan araçlar yayaları ezdi

Rusya’nın Petersburg şehrinde çarpışan 2 araç, yolun karşısına geçemye çalışan insanları ezdi. 12 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

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Rusya’nın St. Petersburg şehrinin Lermontovsky caddesinde Kırgızistan vatandaşı Sukhbatullo Kırgızbaev ile Moskova’da okul öncesi öğretmeni olan Nadezhda Ilyina’nın araçları çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle birlikte yolda savrulan araçlar, trafik lambalarının yeşili gösterdiği bu esnada yolun karşısına geçmeye çalışan yayaları ezip geçti. Kazada yaralanan sürücüler ve 10 kişi hastanelere kaldırıldı. Tedavi görenlerden bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Güvenlik kamerası görüntüleri dehşet anlarını an be an kaydederken, kazayla ilgili bölge savcılığı soruşturma başlattı.

İHA

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