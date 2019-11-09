Genç kadına kabusu yaşattı! Önce istismar sonra yaralama

30 yaşındaki Rus model Evgenia Znamenschikova, cezaevinde bulunan Andrey Ivanov isimli adamla ceza evindeyken iletişime geçmeye başladı. Bir süre sonra çift bir birlerine aşık oldu veberaber yaşamaya başladılar. Andrey cezaevinden çıkınca çift, birlikte yaşamaya başladı.

KISKANÇLIK KRİZİNE GİRDİ

İki yıl sonra Andrey, sürekli olarak Evgenia'ya kıskançlık krizlerine girip şiddet uygulamaya başladı. Evgenia, Andrey'i terk edip gizli bir yerde yaşamaya başaldı ama Andrey, kendisini gizliden takip etmeye devam etti.

BIÇAKLANIP TECAVÜZE UĞRADI

Andreybir akşam eline pasta alarak Evgenia'nınpasta götürerek barışmak istediğini söyledi. Andrey, Evginia'yı bir yaşındaki bebeklerinin gözü önünde karnından bıçakladıktan sonra kanlar içindeyken kendisine tecavüz etti, kimseyi aramamsı için de telefonunu tuvalate attı. Evgenia, karşı koyunca Andrey kaçtı.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Polis tarafından yakalan Andrey, verdiğ ifadede pişman olduğunu söyledi. Adam öldürmeye teşebbüs suçlaması ile tutuklanan Andrey, suçlu bulunması durumunda 15 yıl hapis cezası alacak.