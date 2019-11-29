Gökyüzündeki ışık herkesi dehşete düşürdü

Rusya'nın Ural ve Volga bölgelerinde gökyüzünde görülen 'badminton' topu şeklinde nesne sosyal medyayı birbirine kattı. İnsanların UFO ya da göktaşı olduğunu sandığı şeyin ne olduğu ise çok geçmeden ortaya çıktı.



İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre; Ural ve Volga bölgelerinde yaşayanlar gökyüzünde mavi renkte, ‘badminton’ topu şeklinde bir nesne gördü.

Saratov kentinden bir sosyal medya kullanıcısı, “Bir tür UFO. Başka biri de onu gördü mü? Olağandışı bir şey, o neydi? Parladı ve kısa süre içinde yok oldu” yazdı.

Ufa kentinden Sofya Salova ise “Çocuklarla yürüyüşe çıktıydık ve şehrin üstünde UFO gördüm. Şaşırtıcıydı” mesajı paylaştı.

Rusyalıların UFO ya da meteor sandığı nesnenin ne olduğu ise kısa süre içinde ortaya çıktı.

BALİSTİK FÜZE DENEMESİ

Gökyüzündeki mavi renkli ışık huzmesi, Rusya tarafından denenen Topol-M kıtalararası balistik füzeye aitti.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan görüntüler, Volga Nehri kıyısındaki Astrahan şehrinde bulunan Kapustin Yar adlı uzay üssünden yapılan denemeyi yansıtıyordu.

Topol-M stratejik kıtalararası balistik füze sistemi, Sovyetlerin son döneminde üretildi.

Rus medyasına yansıyan haberlere göre; füzeler, 800 bin ton TNT tahrip gücüne sahip 800 kiloton savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip.

Füzelerin tahrip gücünün 1945’te Nagazaki’ye atılan atom bombasından 40 kat daha fazla olduğu bilgisi yer aldı.