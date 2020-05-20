  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Rusya
  4. 20 Mayıs 2020 12:54

Hastanede skandal görüntü! Bikinili hemşireye ceza verildi!

Rusya’nın Tula kentinde bir hemşire, bikini ve şeffaf koruyucu kıyafet giyerek hastaları tedavi etmesi olay oldu. Özel koruyucu giysi giymeyerek hem hastaların hem de kendisinin sağlığını risk ettiği için” hemşireye uyarı cezası verildi.

Hastanede skandal görüntü! Bikinili hemşireye ceza verildi!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Rusya’nın Tula kentinde, Bölge Hastanesi’nde görevli ve ismi açıklanmayan, bikini üzerine şeffaf koruyucu kıyafet giyerek hastaları tedavi eden hemşireye soruşturma başlatıldı. Ülkede tepkilere neden olayın önceki gün yaşandığı ifade edildi. Koronavirüs salgını hastalarının da tedavi gördüğü enfeksiyon hastanesinde yaşanan olayın ardından, özel koruyucu giysi giymeyerek hem hastaların hem de kendisinin sağlığını risk ettiği için” hemşireye uyarı cezası verildi.

HEMŞİREDEN "HAVA ÇOK SICAK" SAVUNMASI

Hastanede giyim kurallarına uyulmasının daha sıkı kontrol edileceği açıklandı.İsmi açıklanmayan hemşire ise, çok zor şartlar altında çalıştıklarını, özel giysiyle uzun süre sıcak hava şartlarında çalışmaktan bunaldığı için bikini giydiğini söyleyerek özür diledi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
rusya , hemşire , rus hemşire , bikinili hemşire , bikini cezası , hemşireye ceza
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM