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  1. 11 Nisan 2017 16:48

Havalimanından dumanlar yükseliyor

Rusya'nın başkenti Moskova'daki havalimanında ufak çaplı bir yangın çıktığı belirtildi.

Havalimanından dumanlar yükseliyor
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Rusya'nın başkenti Moskova'da Vnukovo havalimanından dumanlar yükseldi. Kısa süreli panik yaratan siyah dumanların nedeni ortaya çıktı. Bölgedeki otların tutuşması sonucu ufak çaplı bir yangın çıktığı belirtildi.

Reuters haber ajansı foto muhabiri Rusya'nın başkenti Moskova'da Vnukovo havalimanından siyah dumanlar yükseldiğini bildirmesi üzerine kısa süreli bir panik yaşandı. Dumanların uçakların park ettiği alandan geldiği belirtilmişti.

Ancak gelen son bilgilere havalimanındaki çalılık alanda yangın çıktı.

Söz konusu havalimanına bu akşamüstü Moskova'ya gelecek olan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson iniş yapacak olması tedirginliğe neden oldu.

Milliyet

rusya , yangın , havalimanı , moskova