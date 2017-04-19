''Hz. İsa'ya uyarsak ekonomiz düzelir''

Rusya Devlet Başkanı Putin'in liberalizm karşıtı, sosyal devletçi ekonomi danışmanı, Rusya Bilimler Akademisi öğretim görevlisi Sergey Glazyev “Rusya, eğer İsa’nın öğretilerine göre yaşarsa, ekonomik ve teknik gelişimi sağyalabilir.” dedi



Glazyev, katıldığı bir televizyon programında, “Eğer İsa’nın öğrettiği gibi birbirimizi sever, iyilik yapar, öğretileri yerine getirir, devlet politikamızın Hıristiyanlık değerleriyle örtüşmesi için çabalarsak, her şey yoluna girer” dedi.



Akademisyen, İsa’nın öğretilerine göre yaşanması halinde ekonomik büyümenin ve teknik ilerlemenin sağlanacağına inandığını söyledi.



Glazyev, Rusya’da halkın büyük bölümünün kendini Ortodoks olarak tanımladığını hatırlattı.



Sergey Glazyev, Putin'e ekonomide sosyalist dönemdekine benzer, daha katı devletçi politikalar izlenmesini, döviz satışlarının karneye bağlanmasını isteyen bir isim.

“Rusya, eğer İsa’nın öğretilerine göre yaşarsa, ekonomik ve teknik gelişimi sağyalabilir.”





