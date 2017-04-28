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  1. 28 Nisan 2017 16:11

İşte Erdoğan-Putin görüşmesindeki kritik konular

Erdoğan ve Putin'in Soçi'de ikili ilişkiler, Suriye krizi ve terörle mücadelede iş birliği konularını görüşeceği bildirildi.

İşte Erdoğan-Putin görüşmesindeki kritik konular
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 3 Mayıs'ta Soçi'de yapacağı görüşmede, ikili ilişkiler, Suriye krizi ve terörle mücadelede iş birliği gibi konuların gündeme gelmesinin beklendiği bildirildi.

Kremlin Basın Merkezinden Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, iki liderin Türkiye-Rusya ilişkilerini tüm boyutlarıyla ele alacağı belirtildi.

Açıklamada, Erdoğan ve Putin'in Suriye krizi, terörle mücadelede iş birliği ile bölgesel ve küresel konuları değerlendirmesinin beklendiği ifade edildi.

Putin-Merkel görüşmesi
Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2 Mayıs'ta Soçi'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de görüşeceği açıklandı.

Görüşmede Ukrayna krizi ile bölgesel ve küresel konuların değerlendirileceği kaydedildi.

AA

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