İşte Erdoğan-Putin görüşmesindeki kritik konular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 3 Mayıs'ta Soçi'de yapacağı görüşmede, ikili ilişkiler, Suriye krizi ve terörle mücadelede iş birliği gibi konuların gündeme gelmesinin beklendiği bildirildi.
Kremlin Basın Merkezinden Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, iki liderin Türkiye-Rusya ilişkilerini tüm boyutlarıyla ele alacağı belirtildi.
Açıklamada, Erdoğan ve Putin'in Suriye krizi, terörle mücadelede iş birliği ile bölgesel ve küresel konuları değerlendirmesinin beklendiği ifade edildi.
Putin-Merkel görüşmesi
Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2 Mayıs'ta Soçi'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de görüşeceği açıklandı.
Görüşmede Ukrayna krizi ile bölgesel ve küresel konuların değerlendirileceği kaydedildi.
AA