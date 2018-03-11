İşte Putin'in övdüğü füze !

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 1 Mart Federal Meclis konuşmasında övgüyle söz ettiği “Kinjal” (hançer) hiper hızda hareket edebilen füze ilk defa dünyaya gösterildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada “Kinjal” füzesinin önceki gün Rusya’nın Güney Askeri Bölgesi'ndeki bir hava üssünden kalkan MİG-31 avcı uçağından atıldığı duyuruldu.

Rusya’nın yeni seyir avcı füzesi hakkında kısıtlı bilgi veren bakanlık, "Kinjal füze kompleksinin havadan atılan modeli dün başarıyla denendi. 2 bin km menzilli hançer füzesi MİG-31 savaş uçağından ateşlenerek belirlenen hedefe tam isabet kaydetti" açıklamasını yaptı. Yeni füzenin denemesiyle ilgili bir de video çekimi basına dağıtıldı.

Ancak Rusya’daki askeri uzmanlar Savunma Bakanlığını yayınladığı çekimi dikkatlice inceledikten sonra ilan edilenle pratikte gerçekleşenler arasında uyumsuzluk olduğuna dikkat çekiyor. Bir füzenin hiper hızlarda hareket etmesi için sesten en az 5 misli hızlı olması gerekiyor. 1 mach 1224 kilometreye eşit olduğuna göre 5 mach için havadaki cismin saatte 6120 kilometre hızla yol alması gerekiyor. Uzmanlar, Rusya’nın dünyaya gösterdiği yeni hançer füzesinin saatte ancak 3,5-4 bin km sürate ulaşabildiğini ifade etti. Füzenin şimdilik klasik 4 mach seviyelerinde kaldığı tahmin ediliyor.

Putin'in övdüğü 'hançer' adındaki füze dünyaya tanıtıldıRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 1 Mart Federal Meclis konuşmasında övgüyle söz ettiği “Kinjal” (hançer) hiper hızda hareket edebilen füze ilk defa dünyaya gösterildi.daha fazla video için

ABD VE ÇİN DE ÇALIŞIYOR

Rusya’daki askeri sanayi de dünyada hiper hızda füzenin üretiminde en büyük engelin hava faktörü olduğunu kabul ediyor. Hız saniyede 1,2 kilometreye yaklaştığında havayla aşırı sürtünme nedeniyle ısınma problemi baş gösteriyor. Günümüzde geleceğin gerçek hiper hızlı silahını üretebilmek için sadece Rusya değil, ABD ile Çin de havayla sürtünme engelini ortadan kaldıracak teknoloji üzerinde çalışıyor.