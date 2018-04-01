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  4. 01 Nisan 2018 17:53

Kadın öğretmen, 17 yaşındaki kız öğrencisine...

Rusya, bir kadın öğretmenin, 17 yaşındaki bir öğrencisiyle birlikte olduğu iddiasıyla sallanıyor.

Kadın öğretmen, 17 yaşındaki kız öğrencisine...
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Rusya bu skandalla çalkalandı. 41 yaşındaki öğretmen Irina Ibragimkhalimova'nın, 18 yaşındaki kız öğrencisiyle bir yıldır ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

Rusya’da isim yapmış ve saygı duyulan bir öğretmen olan 41 yaşındaki Irina Ibragimkhalimova’nın, 18 yaşındaki yıldız öğrencisi ile ilişki yaşadığını gösteren skandal fotoğraflar internete sızdırıldı.

İkili arasında geçen cinsel içerikli mesajlar da internette yayınlandı. Çalışkanlığından dolayı yetkililker tarafından, Rusya’nın en iyi üniversitelerinin yolunu açaçak altın madalya verilmesi planlanan Valeria Fedorova fotoğrafların photoshop olduğunu iddia ediyor.

Polis, olayın soruşturulduğunu ve öğretmenin suçlu bulunması halinde reşit olmayan bir kişi ile ilişkiye girme suçundan ceza alabileceğini açıkladı. 41 yaşındaki öğretmen kız öğrencisiyle 17 yaşındayken birlikte olmaya başlamıştı.

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