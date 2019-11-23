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  4. 23 Kasım 2019 16:50

Kalaşnikov, elektrikli motosiklet üretti

Rus silah üreticisi Kalaşnikov, yeni geliştirdiği elektrikli motosikletin ilk örneğinin tanıtıldığı bir video yayınladı.

Kalaşnikov, elektrikli motosiklet üretti
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Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostech bünyesinde faaliyet gösteren şirket, Kalashnikov media adlı video paylaşım kaynağından elektrikli motosikletin ilk örneğinin yer aldığı bir video yayınladı.

Rostech’in daha önce Sputnik’e yaptığı açıklamada, şehir tipi elektrikli motosiklet ‘Cafe Racer’ ilk prototipinin 100 kilometrelik menzile sahip olduğu, aracın üzerinde 50 kilovatlık (68 beygir gücü) sıvı soğutmalı doğru akım motorunun yer aldığı, motosikletin 100 kilometre/saate kadar hız geliştirebildiği belirtilmişti.

Prototip ilk kez bugün Rusya’nın Yaroslavl kentinde düzenlenen ‘Proektoriya’ forumunda tanıtıldı.

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Motosiklet , Tanıtım , Kalaşnikov
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