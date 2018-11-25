Karadeniz'de savaş çanları... Rusya gecişleri kapattı

Rusya, Ukrayna ile yaşadığı sorunlar nedeniyle Karadeniz'den Azak Denizi'ne ulaşımı yasakladığını duyurdu. Gelen bilgilere göre Rusya, büyük bir kargo gemisini Kerç Boğazı'nda bekleterek Ukrayna savaş gemilerinin boğazı geçmesini engelliyor.



Rus savaş gemilerinin, Kırım açıklarında Azak Denizi'nde Rusya kara sularını ihlal ettiği iddiasıyla Ukrayna savaş gemilerine müdahale ettiği bildirildi. Rusya'dan yapılan açıklamada, Ukrayna ile yaşadığı sorunlar nedeniyle Karadeniz'den Azak Denizi'ne geçişi kapattığı duyuruldu.

KARADENİZ'DE GERGİNLİK

Rusya Federal Güvenlik Servisinden (FSB) yapılan açıklamada, yerel saat ile sabah 07.00 sularında Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait 3 savaş gemisinin Rusya'nın kara sularına izinsiz giriş yaptığı belirtildi. Gemilerin izin uygulamasına tabi olan Kerç Boğazı'na doğru ilerlediği kaydedilen açıklamada, Ukrayna gemilerinin Rus sularında tehlikeli manevralar yaptığı ve sınır güvenliği uyarılarını yok saydığı savunuldu. Açıklamada, Rus sınır güvenlik hizmetlerinin Karadeniz, Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nda bütün önlemleri aldığı bildirildi.

GEÇİŞLER KAPATILDI

Rusya, Ukrayna ile yaşadığı sorunlar nedeniyle Karadeniz'den Azak Denizi'ne geçişi kapattığını duyurdu.