Kendi yatağında üstsüz bir kadını görünce...

usya’da Anna Rudenok isimli genç anne sosyal medyada kendi yatağının üzerinde 19 yaşındaki bir üniversite öğrencisi tarafından paylaşılan fotoğrafı görünce şoke oldu. Genç kızın üstsüz bir şekilde durduğu yatak kadının kocasıyla paylaştığı yataktı. Üstelik altındaki giysiler kendi giysileriydi.

24 yaşındaki Anna Rudenok kocasının tuhaf davranışlarından rahatsız olunca Instagram hesabını kontrol etti. Eşinin beğendiği fotoğraflara bakarken hayatının şokunu yaşadı.

Çünkü eşi genç bir kızın fotoğraflarını beğenmişti. Kızın diğer fotoğraflarına bakan genç kadın kendi yatak odalarında kendi giysileri içinde kocasına poz veren Emilia Ignatova’yı gördü.

Kadının delilleri bununla da sınırlı değildi. Emilia Ignatova’nın Instagram hikayesinde Anna yine kendi evin de kendi kedisini gördü. Üstelik fotoğraflar çekildiği sırada henüz birkaç aylık olan erkek bebekleri aynı odada yan taraftaki karyolasında uyuyordu. Anna ise annesini ziyarete gitmişti.

Fotoğraftan sonra genç kadın eşi Dmitry ile yüzleşti. Eşi tarafından ‘Seni mahvederim. Seni gömerim. Çocuğumun annesi olman hiç umrumda olmaz” sözleriyle tehdit edilen kadın, yaklaşık bir buçuk yıldır Emilia Ignatova ile aldatıldığını öğrendi.



Her şeyi saklamaya çalışan Emilia ise söz konusu üstsüz fotoğrafı otelde çekilmiş gibi paylaşmış, altına da ‘üniversite borçlarımı ödemek için hareketli bir gün daha..’ notunu düşmüştü. Genç öğrenci sosyal medyada kendini model olarak tanımlıyor. Ne aldatan kocadan ne de Emilia’dan söz konusu olayla ilgili bir yalanlama yapılmadı.