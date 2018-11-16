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  4. 16 Kasım 2018 17:48

Kendisini vampir sevgilisini kurtadam sanınca...

Bir vampir dizisinin etkisinde kalan genç kadın, erkek arkadaşını göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Kendisini vampir sevgilisini kurtadam sanınca...
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Dünyaca ünlü TV dizisi Vampir Günlükleri'nin hayranlarından biri olan olan genç bir kadın dizinin etkisinde kalarak erkek arkadaşını göğsünden bıçakladı.
 
 Ünlü dizinin fanlarından biri olan 22 yaşındaki Ekaterina Tirskaya, erkek arkadaşını bıçaklamadan önce kendisinin de vampir olduğunu ve kurtadamları bıçaklamak üzere görevlendirildiğini söyledi.

'BEN VAMPİRİM, BİR GÖREVİM VAR'

Ünlü dizinin fanlarından biri olan 22 yaşındaki Ekaterina Tirskaya, erkek arkadaşını bıçaklamadan önce kendisinin de vampir olduğunu ve kurtadamları bıçaklamak üzere görevlendirildiğini söyledi.

Polis sorgusunda, kendisinin dizinin baş karakteri Elena Gilbert olduğunu söyleyen Tirskaya erkek arkadaşını duştan çıkar çıkmaz bıçakladığını itiraf etti.

İLK KEZ SEKS YAPTIKLARI GECE

Olayın yaşandığı gece ilk kez seks yaptıklarını söyleyen Tirskaya, adamı doğaüstü güçleri olduğuna ikna edemediğini söyledi.

Rusya'nın Novosibirsk kentinde yaşanan olayın ardından Tirskaya tutuklanarak hapse gönderildi.

Genç adam ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken, kadın 2 buçuk yıl hapis cezası ve 3,900 Sterlin para cezasına çarptırıldı.

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