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  1. 27 Nisan 2017 11:02

Kızıl Ordu Korosu üyelerinin öldüğü kazayla ilgili şok iddia

Geçen yılın Aralık ayında Suriye’ye Rus askerlerine “moral konseri” için giderken Soçi yakınlarında düşen Tu-154 uçağı ile ilgili korkunç iddia geldi.

Kızıl Ordu Korosu üyelerinin öldüğü kazayla ilgili şok iddia
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Olayı soruşturan ekipten medyaya yansıyan haberlere göre, uçağın düşmesi teknik bir arıza değil, çok daha basit ve “insan hatası”ndan kaynaklanan nedene dayanıyor: Aşırı yükleme.

Türkrus’un Gazeta.ru’dan aktardığına göre, en fazla 98 ton yük kapasiteli olan uçağa 110 ton yükleme yapılmış.

İşin vahim tarafı, bu “yük fazlası”ndan kaptan ve ekipaj haberdar edilmemiş.

İlginç bir iddia da uçağın güvenlik normlarına uygun olarak 99,6 ton ağırlıkla havalandığı, mola verdiği Karadeniz kıyısındaki Adler limanında yükleme yapıldığına dair resmi kayıt olmadığı yolunda.

92 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

"Yük fazlası"nın nedeni şöyle açıklanıyor: 35,6 ton yakıt kapasitesinin Moskova'dan kalkarken 24 tonu kullanılmış, ama aradaki ağrılık farkı "kargo yükü" olarak kullanılmış ve uçak maksimum taşıma kapasitesine ulaşmış. Adler'deki molada bu kez yakıt tankına takviye yapılıp 35,6 tona ulaşılınca, arada 12 tonluk yük fazlası oluşmuş.

Ancak bu açıklamalar bazı uzmanlar tatmin etmiş değil. Henüz resmi soruşturma sonucu açıklanmadı.

Adler’den kalkıştan kısa süre sonra denize çakılan uçakta, büyük bölümü Kızıl Ordu Korosu mensupları olmak üzere 92 kişi can vermişti.

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