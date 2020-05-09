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  4. 09 Mayıs 2020 22:34

Koronavirüs hastalarının bulunduğu hastanede yangın paniği

Rusya'nın başkenti Moskova'nın kuzeyinde bulunan bir hastanede yangın çıktı. Hastanede corona virüsü kaynaklı vakaların bulunduğu belirtilirken, yangında en az 1 kişinin öldüğü açıklandı.

Koronavirüs hastalarının bulunduğu hastanede yangın paniği
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TASS Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Rus yetkililer, yerel saatle 20.30’da Spasokukotsky Hastanesi’nde çıkan yangının neden kaynaklandığını henüz belirleyemediklerini açıkladı.

Corona virüsü taşıyan hastaları tedavi etmek için kullanılan hastanede çıkan yangının kontrol altına alındığı, hastaların tahliye edildiği belirtildi.

Yangına ilişkin konuşan bir yetkili, yangının zemin katta bulunan bir odadan çıktığını ve en az 1 kişinin öldüğünü ifade etti.

Corona virüsü salgını nedeniyle Rusya’da bugüne kadar bin 827 kişi hayatını kaybetti, 198 bin 676 kişi karantina altına alındı.

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