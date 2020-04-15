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  4. 15 Nisan 2020 09:09

Koronavirüste ''sosyal mesafe'' değişti!

Rusya Sağlık Bakanlığı'nın ardından Çinli bilim insanları da koronavirüs ile mücadelede sosyal mesafenin en az 4 metre olması gerektiğini savundu.

Koronavirüste ''sosyal mesafe'' değişti!
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Çin'de yapılan yeni araştırmalara göre koronavirüsün maksimum iletim mesafesi dört metreye kadar çıkabiliyor. Uzmanlar, bundan dolayı sosyal mesafenin en az dört metre olması gerektiğini ifade ettiler.

AYAKKABI TABANLARINDA YAŞAYABİLİYOR

Türkiye gazetesinin aktardığı haberde; araştırmaya göre koronavirüs ayakkabı tabanlarında yaşayabiliyor ve sağlık personeli tarafından hastane içine ve çevresine taşınabiliyor. Vuhan'daki Huoshenshan Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tıbbi personel tabanından alınan örneklerin yarısının koronavirüs için pozitif test edildiğini duyuran Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, virüsün zeminlere, bilgisayar farelerine, çöp kutularına ve hasta yatağı korkuluklarına yaygın olarak dağıldığının keşfedildiğini bildirdi.

PLASTİK VE ÇELİKTE 3 GÜNE KADAR YAŞAYABİLİYOR

Raporda "Kişilerin Kovid-19 hastalarını içeren koğuşlardan çıkmadan önce ayakkabı tabanlarını dezenfekte etmelerini şiddetle tavsiye ediyoruz" denildi. Geçen ay, New England Journal of Medicine'de yayınlananbir araştırmada yeni koronavirüsün plastik ve çelik gibi belirli yüzeylerde üç güne kadar yaşayabileceğiöne sürülmüştü.

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