Kremlin'den flaş Türkiye açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’nin Suriye’deki olası operasyonu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Peskov, Putin’in defalarca “Türkiye’nin kendi sınırlarını korumasının meşru hakkı olduğu” sözlerini hatırlatırken, “Suriye’nin toprak bütünlüğü korunmalı” diye de ekledi.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM açılışında önemli açıklamalarda bulunmuştu.

ABD’ye güvenli bölge için iki hafta süre verdiklerini söyleyen Erdoğan, bu süre içinde arzu edilen neticelere ulaşılamadığını ve Türkiye’nin kendi yoluna devam etmekten başka çaresinin olmadığını söylemişti.