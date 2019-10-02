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  4. 02 Ekim 2019 16:00

Kremlin'den flaş Türkiye açıklaması

Kremlin sözcüsü, Suriye ve Türkiye konusunda kritik bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Türkiye'nin kendisini koruma hakkı vardır ama Suriye'nin toprak bütünlüğü muhafaza edilmelidir" ifadesi kullanıldı.

Kremlin'den flaş Türkiye açıklaması
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’nin Suriye’deki olası operasyonu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Peskov, Putin’in defalarca “Türkiye’nin kendi sınırlarını korumasının meşru hakkı olduğu” sözlerini hatırlatırken, “Suriye’nin toprak bütünlüğü korunmalı” diye de ekledi.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM açılışında önemli açıklamalarda bulunmuştu.

ABD’ye güvenli bölge için iki hafta süre verdiklerini söyleyen Erdoğan, bu süre içinde arzu edilen neticelere ulaşılamadığını ve Türkiye’nin kendi yoluna devam etmekten başka çaresinin olmadığını söylemişti.

Sözcü

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suriye , türkiye , rusya , hak , terör grupları
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