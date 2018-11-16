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  4. 16 Kasım 2018 16:23

Küçük kız tacizciden böyle kurtuldu

Rusya'da küçük bir kız, kendisini taciz eden sapık adamdan yoldan geçen bir kadın sayesinde kurtuldu.

Küçük kız tacizciden böyle kurtuldu
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Rusya’da bir kişi 10 yaşındaki küçük kızı taciz etmeye kalktı. Gözaltına alınan saldırgan 12 ilâ 20 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.

Rusya'nın Lesosibirsk kentinde 10 yaşındaki bir kız çocuğu, okuldan sonraki karate dersine gittiği sırada 43 yaşında bir adamın saldırısına uğradı. 

Polisten gelen açıklamaya göre, pedofili adam kızın üzerine atlayıp yüzüne birçok kez vurdu, kıyafetlerini çıkarmasını istedi.

 Küçük kız saldırganı uzaklaştırmak için mücadele ederken şans eseri yoldan geçen bir kadının dikkatini çekti.  Kadın duruma müdahale edince küçük kız olay yerinden kaçtı. Saldırgan çocuğu kovalamaya devam etti.

Neyseki küçük kız olayı hafif yaralarla atlatıp yetkililere haber verdi.

Sputnik'te yer alan habere göre saldırgan çok geçmeden yakalandı. Gözaltına alınan saldırgan 12 ilâ 20 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.

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