Lavrov: Bu saldırı 2003'teki Irak işgalini hatırlattı

ABD'nin Suriye'yi vurmasına sert tepki gösteren ülkelerin başında Rusya geliyor. Kremlin yönetimi birbiri ardında şok kararlar aldı.

BM Güvenlik Konseyi toplantıya çağrıldı. Rusya ayrıca Suriye konusunda Amerika ile yaptığı hava operasyonları anlaşmasını da askıya aldı.

Rusya'dan bir tepki de Dışişleri Bakanı Lavrov'dan geldi.

IRAK HATIRLATMASI

Reuters'ın aktardığına göre Sergey Lavrov, Moskova'nın ABD'de açıklama isteyeceğini belirtti.

Lavrov, 'provokasyon' olarak nitelediği bu saldırı için "ABD ile ilişkilerin tamir edilemez bir hasara yol açmamasını umduğunu" dile getirdi.

Lavrov, ABD'nin Şayrat Hava Üssü'ne düzenlediği hava saldırılarının El Nusra'nın faaliyetlerinden dikkat dağıtmak olduğunu savundu.

Öte yandan saldırıda Rusya tarafında can kaybı olmadığını bildirdi.

IRAK'TA NE OLMUŞTU ?

20 Mart 2003'te Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık önderliğinde oluşturulmuş Çokuluslu Koalisyon Kuvvetlerinin bir askeri harekâtla Irak'a girdi. 2007'de yapılan bir araştırmada 1 milyon kişinin savaş sırasında ve sonrasında hayatını kaybettiği açıklandı. UNHCR Nisan 2008 tarihli verilerine göre 4.7 milyon Iraklı yer değiştirdi (Irak nüfusunun %16'sı), bunların iki milyonu komşu ülkelere sığındı.