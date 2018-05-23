Lavrov Kuzey Kore'ye gidiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un 31 Mayıs'ta Kuzey Kore'ye gideceği açıklandı.



Rusya Dışişleri Bakanlığı, Sergey Lavrov'un 31 Mayıs'ta Kuzey Kore'ye gideceğini duyurdu.

Yeni yılın ilk günleriyle birlikte başlayan Kore Yarımadası'ndaki bahar havası, son günlerde yerini fırtınaya bırakmış durumda.

Güney Kore ile tarihi bir buluşma gerçekleştiren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump'la randevusunu iptal etme sinyalleri veriyor. Kim'i kızdıran ise, Washington'da dillendirilen Libya modeli ve Güney Kore'nin ABD ile yaptığı tatbikat.

Soru işaretleriyle dolu tarihi zirve öncesinde hatıra parası bastıran ABD Başkanı Donald Trump, 12 Haziran'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile buluşmayabileceğini söyledi.

Washington'da Güney Kore lideri Moon Jae-in'i ağırlayan Trump, "Büyük bir ihtimal var. (...) Bu ilerleyen zamanlarda olmayacağı anlamına gelmiyor. Ama 12 Haziran olmayabilir" dedi.

Güney Kore lideri Moon ise, Singapur'da gerçekleşmesi planlanan tarihi zirvenin ertelenmeyeceğini düşünüyor.

Trump ve Kim arasındaki buluşma, görevdeki bir ABD Başkanı ile bir Kuzey Kore lideri arasındaki ilk yüz yüze görüşme olacak.