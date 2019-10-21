Lavrov: Suriye ve Türkiye isterse değiştirebilir

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ve Suriye liderliklerinin gerekli görmesi halinde, Adana Mutabakatı’nda birtakım değişiklikler yapılmasını destekleyeceklerini söyledi.

Lavrov, Bulgaristanlı mevkidaşı Yekaterina Zahariyeva ile Moskova’da düzenlediği basın toplantısında bir soru üstüne, “Türkiye ile Suriye Arap Cumhuriyeti arasında diyalog kurulması tabii ki gerekli. Bu hususta biz de destekleyici rolü oynamaya, söz konusu teması teşvik etmeye hazırız” dedi.

“Ankara ile Şam arasında diyaloğun, 1998’de imzaladıkları Adana Mutabakatı’na dayandırılması gerektiği açık” diye devam eden Lavrov, şunları söyledi: “Nihayetinde taraflar temasları esnasında söz konusu mutabakatı bir biçimde netleştirmek ya da onda birtakım değişiklikler yapmayı gerekli görür, bunu karşılıklı olarak kabul edilir bulurlarsa, bu onların kararı olur, tabii ki biz de bunu kabul eder ve destekleriz.”

Lavrov, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki harekatı sonucunda yabancı militanların tutulduğu 12 cezaevi ile sekiz sığınmacı kampının korumasız kaldığını da sözlerine ekledi.