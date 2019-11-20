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  4. 20 Kasım 2019 14:29

Lavrov: Türkiye yeni operasyon başlatmayacağını söyledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''Mutabakatın gereği yapılmazsa harekatı başlatacağız'' demişti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ''Türkiye bize yeni bir operasyon başlatmayacağını söyledi'' açıklamasını yaptı.

Lavrov: Türkiye yeni operasyon başlatmayacağını söyledi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı Rusya ve ABD ile yapılan mutabakatlara ilişkin, "Mutabakatın gereğini yaptılar mı hayır yapmadılar, biz üzerimize düşeni yaptık. Buralar temizlenmezse harekatı başlatacağız. Terör tehdidini mutlaka temizlememiz lazım" açıklamasının ardından Rusya'dan yeni bir açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yaptığı açıklamada "Ankara bize yeni bir operasyon başlatmayı planlamadığını söyledi" ifadelerine yer verdi.

Bakan Lavrov ayrıca "YPG'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesi neredeyse tamamlandı" açıklamasında bulundu.

MUTABAKATLAR KARŞILIĞI HAREKAT DURDURULMUŞTU
Türkiye, Suriye'nin kuzeyine başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı ABD ve Rusya ile yapılan anlaşmalar sonucunda durdurmuştu. Harekata ara verilmesinin karşılığında Rusya ve ABD, terör örgütü YPG/PKK'nın Güvenli Bölge'den çekileceğini duyurmuştu.

ÇAVUŞOĞLU: HAREKATI BAŞLATACAĞIZ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Rusya ve ABD ile yapılan mutabakatlara ilişkin, "Mutabakatın gereğini yaptılar mı hayır yapmadılar, biz üzerimize düşeni yaptık. Buralar temizlenmezse harekatı başlatacağız. Terör tehdidini mutlaka temizlememiz lazım" demişti.

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suriye , türkiye , rusya , harekat
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