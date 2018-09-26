Metroda yayılarak oturan erkeklere çamaşır suyu sıktı

Rusya'nın S. Petersburg kentinde yaşayan 20 yaşındaki Anna Dovgalyuk, kentin işlek metro ağında yanındakileri rahatsız edecek şekilde bacaklarını açıp oturan erkeklerin üzerine çamaşır suyu ve su karışımı bir sıvı boca ediyor.

Genç kız döktüğü bu karışımın özelliğini ise şöyle anlatıyor: "Bu karışımın içinde, ev kadınlarının kullandığı çamaşır suyundan çok daha fazlası var. Bu karışımı boca ettiğim anda kumaş hemen renk değiştiriyor ve bir daha asla eski haline dönmüyor. Bu iz kalıcı oluyor."

Hukuk öğrenimi gören Anna Dovgalyuk, kendini "sosyal aktivist" olarak tanımlıyor. Yaptığı eylem sayesinde de "bu tür erkeklerin davranışlarını hangi organlarının kontrol ettiğinin" hemen anlaşıldığını ileri sürüyor.

Anna Dovgalyuk, bugüne kadar yaptığı bu eylem yüzünden kimsenin kendisini dava etmediğini ya da polise şikayette bulunmadığını da sözlerine ekliyor. Genç kız, erkek yolcuların metroda bu şekilde yayılarak oturmalarının rahatsız edici olduğunu ancak ilgililerin bu sorunu çözmek için yeteri kadar çaba göstermediğini de ileri sürdü.