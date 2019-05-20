Moskova'da PKK anması !

PKK'lı teröristler, Moskova'da örgütün propagandası için rahat rahat tören düzenledi.



Türkiye ile Rusya arasında yaşanan uçak krizi çabuk atlatıldı, iki ülke arasındaki ilişkiler günden güne iyiye gitti.

Ruslar, ilişkilerin böylesine iyi olduğu bir dönemde bile terör örgütü PKK'ya kucak açtı.

Moskova'da örgütün propagandasına izin verildi. Örgüt sempatizanları tarafından düzenlenen etkinlikte, terörist başı Abdullah Öcalan'ın posteri ve PKK paçavraları açıldı.

Rus polisi ise PKK'lı teröristleri uzaktan izlemekle yetindi.