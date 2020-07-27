Moskova’da terör saldırısı önlendi

FSB’nin açıklamasında, “Rusya Federal Güvenlik Servisi, İçişleri Bakanlığı ve Soruşturma Komitesi ile birlikte Moskova’da kalabalık bir yerde saldırı planlayan bir terör örgütü üyesinin eylemleri bastırıldı” ifadeleri kullanıldı.

Gözaltı işlemleri sırasında etkisiz hale getirildiğini belirtilen kişinin, Orta Asya’dan geldiği kaydedildi.

Açıklamaya göre, saldırgan Moskova bölgesine bağlı Himki kentinde terk edilmiş bir garajda bulundu ve otomatik silahla güvenlik güçlerine ateş açtı. Güvenlik güçleri ise saldırgana karşılık verdi.

Olay mahalinde yapılan incelemelerde bir AKS-74U tüfeği, mermiler ve el bombaları ele geçirildi.

Saldırganın Moskova’da kiralık bir dairede kaldığı saptandı. Diğer yandan Moskova bölgesinde saldırganı arayan ve onun Suriye’ye geçip orada uluslararası bir örgüt saflarında yer almasını önlemek isteyen erkek kardeşi de gözaltına alındı.

Saldırganın kiraladığı evde yapılan incelemelerde ise Suriye’deki örgüt üyeleri ile bağlantısı olduğuna ve insanlara ateş açmaya hazırlandığına dair kanıt bulundu.

Saldırganın olası başka suç ortaklarının bulunup bulunmadığına dair araştırmalar sürüyor.

Diğer yandan olayla ilgili cezai dava başlatıldığı da aktarıldı.