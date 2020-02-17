''NATO, Türkiye'nin operasyonuna destek vermeyecek''

Rus devlet ajansı TASS, NATO'dan bir diplomatik kaynağa dayandırdığı haberinde, Türkiye'nin diğer üye ülkelerin siyasi desteğine sahip olduğunu ancak Ankara'nın çatışmaların giderek yoğunlaştığı Suriye'nin İdlib kentine yönelik olası bir askeri harekatında NATO'dan herhangi bir askeri destek görmeyeceğini belirtti.

"NATO DESTEK VERMEYECEK"

Haberde, diplomatik kaynağın, "NATO ülkeleri, Şubat ayı başlarında İdlib'de Türk askerlerinin şehit edilmesi üzerine 5. maddenin işletilmesini desteklemeyecek" sözlerine yer verildi.

Diplomat, bunun Türkiye tarafından çok iyi bilindiğini bu nedenle de Ankara'nın konuyla ilgili NATO istişarelerini başlatmaya çalışmadığını dile getirdi.

Rus haber ajansı, NATO üyesi ülkelerin korunması için müdahaleyi içeren 5. maddenin işletilmemesine ise Türk askerlerine yönelik hain saldırının 'yabancı topraklarda ve tek taraflı bir askeri operasyon sırasında gerçekleşmesini' neden gösterdi.

"SALDIRILARI DURDURUN"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg geçen hafta Brüksel'de yapılan NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonunda, İdlib'de artan tansiyona ilişkin, "Rusya destekli Esad rejimine, masum insanların yaşamına mal olan tüm bu saldırıları durdurması" çağrısında bulunmuştu.

AKAR, NATO'YA ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Toplantıya katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise görüşmeler öncesinde yaptığı açıklamada, "NATO ülkeleri, NATO, Avrupa ve dünya, bu (Esed rejiminin İdlib'deki saldırıları) konuya daha yakından bakmalı ve ciddi, somut destek sağlamalıdır" demişti.