O iddianın ardından Rus turistler telefona sarıldı !

Rusya'dan Türkiye'ye gelen charter uçuşların iptal edilme iddialarının ardından Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze Rus turistlerden endişeli telefonlar aldıklarını ve turistlerin daha önceki rezervasyonlarında tarih değişikliği yapmak istediklerini ifade etti.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Türkiye'ye charter uçuşlarının iptal edilmesi ihtimali nedeniyle Rus turistlerden endişeli telefonlar aldıklarını ve turistlerin daha önceki rezervasyonlarında tarih değişikliği yapmak istediklerini söyledi. Sputnik Türkiye'nin haberine göre Lomidze "İnsanlar arayıp soruyor. Bir iptal söz konusu değil, ancak tarih değişikliği istiyorlar. Henüz çok fazla bu tarz talep yok, ancak çok fazla endişeli telefon alıyoruz" dedi.



‘NET CEVAP İÇİN DAYANAĞIMIZ YOK'

Turistlerin charter uçuşları ile ilgili durumu açıklamalarını istediğini belirten Lomidze "Charter uçuşlarının iptal edilip edilmeyeceği soruluyor. Bu konuya yönelik henüz bir cevap yok. Ancak iptal olacağına ya da olmayacağına inanmak için bir dayanağımız yok. Bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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‘TUR SATIŞLARINDA TÜRKİYE LİDER KONUMDA'

Yaz için yapılan rezervasyonların yüzde 50'ye kadarının Türkiye'ye olduğunu belirten Lomidze "Satışlarda Türkiye lider konumda. İnsanlar yazın nereye gidecekleri konusunda emin olmak istiyorlar" dedi.

CHARTER SEFERLERİN DURDURULABİLECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Rus haber ajansı Ria Novosti, Rusya Havacılık Kurumu'nun havayolu şirketlerine Türkiye'ye charter seferlerinin durdurulabileceğine ilişkin mektup gönderdiğini iddia etmişti. Rusya havacılık sektöründen bir kaynak, yaptığı açıklamada Rus havayolu şirketlerinin, Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya) tarafından Türkiye'ye charter uçuşlarının durdurulabileceği yönünde uyarı aldığını belirtmişti.Rus haber ajansı Ria Novosti, sektördeki bir kaynağına dayandırdığı haberde bu önlemin sebebinin "Türkiye’deki zor siyasi durum" olduğunu açıklamıştı.