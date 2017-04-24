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  1. 24 Nisan 2017 16:47

Okulda el bombası patladı ! Ölü ve yaralılar var

Rusya'da bir okulda el bombasının patlaması sonucu 1 çocuk öldü 11 çocuk yaralandı.

Okulda el bombası patladı ! Ölü ve yaralılar var
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Rusya'nın Dağıstan bölgesinde bir okulda bir el bombasının patlaması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 11 çocuk ise yaralandı.

Okulun müdürü Şamil Abakarov'un anlattığına göre, öğrencilerden birinin getirdiği bir el bombası bilgisayar laboratuvarında patladı. Sputnik'in aktardığı habere göre patlama sonucunda bir öğrenci hayatını kaybetti, 11 öğrenci ise yaralandı.

3 ÖĞRENCİNİN DURUMU AĞIR

Yaralanan öğrencilerden üçünün, yoğun bakımda olduğu ve durumlarının ağır olduğu belirtiliyor. Ayrıca el bombasını okula getiren 8. sınıf öğrencisinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Sputnik

rusya , el bombası , okul , patlama , çocuk