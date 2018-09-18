Ortadoğu alev alev ! İsrail'den Rusya'ya cevap geldi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Rus uçağının 15 mürettebatıyla Akdeniz'de düşmesinin sorumlusunun İsrail olduğunu söylemesinin ardından İsrail ordusundan açıklama geldi.

"Rus askerlerin ölümünden dolayı üzgünüz, ama sorumlusu Esad, İran ve Hizbullah'tır" açıklaması yapıldı.

İsrail basınının İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın zamanda bir araya gelmesinin beklendiği belirtildi.

RUSYA, İSRAİL'İ SUÇLADI



Rusya Savunma Bakanlığı, Lazkiye’de bulunan Hmeymim Hava Üssü'nden kalkan Rus askeri uçağının rejim güçlerince yanlışlıkla düşürüldüğünü açıkladı. Bakanlık, buna sebep olduğunu öne sürdüğü İsrail’i 15 askerlerinin ölümüne neden olmakla suçladı.



Kremlin’den yapılan açıklamada, Rus askerlerini taşıyan uçakla Akdeniz üzerinde İsrail’in 4 savaş uçağıyla Lazkiye’ye yaptığı saldırı sırasında temasın kesildiğini hatırlatıldı. Yapılan araştırmada uçaklarının Suriye’ye ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünün belirlendiğine dikkat çekilen açıklamada, İsrail’in buna sebep olduğuna değinilerek, “Uçağımızı Suriye düşürdü ve buna İsrail’in sorumsuzluğu neden oldu" denildi.



Açıklamada, İsrail'e ait savaş uçaklarının pilotlarının Rus uçağını, Suriye ordusunun füze savunma sistemlerinin bulunduğu alana sürükleyerek kalkan olarak kullandığı kaydedildi.

RUS SAVUNMA BAKANI İSRAİLLİ BAKAN İLE GÖRÜŞTÜ

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman ile konuştu. Şoygu; "İsrail Savunma Bakanı ile konuştuk onlara İsrail'in davranışlarının sorumsuzca olduğunu söyledim. 15 Rus'un ölümüne onların davranışlarının neden olduğunu ve tek sorumlunun İsrail olduğunu belirttim" ifadelerini kullandı.

KREMLİN: ANLAŞMA ETKİLENMEYECEK

Kremlin'den yapılan açıklamada; "Rus uçağının düşürülmesi endişe verici, durum değerlendiriliyor. " açıklamasında bulunuldu. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da, Türkiye ve Rusya arasında varılan İdlib anlaşmasının, Suriye’nin geleceği açısından son derece önemli olduğunu belirterek, "Suriye’de düşen Rus uçağı bu anlaşmayı asla etkilemeyecek" dedi.

RUSYA BÜYÜKELÇİSİNİ ÇAĞIRDI

Rusya İsrail Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

FRANSA 'MÜDAHALEMİZ YOK' DEMİŞTİ

Uçağın radarda kaybolmasının ardından Fransa'nın Rus askeri uçağını düşürdüğüne dair iddialar ortaya atılmıştı. Reuters'e konuşan Fransız askeri yetkili, "Olayla ilgili hiçbir bağlantımız yok" açıklamasında bulunmuştu.