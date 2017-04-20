Patlamanın arkasındaki isim belli oldu

Rusya'nın St Petersburg kentindeki bombalı saldırının arkasında olan kişinin tespit edildiği bildirildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi Başkanı Alexander Bortnikov'dan yapılan açıklamaya göre, bu ayın başlarında St. Petersburg metrosunda 14 kişinin ölümüne yol açan saldırının arkasındaki kişi tespit edildi. Reuters haber ajansı haberi dünyaya acil koduyla duyurdu.



Polis şimdiye kadar saldırıya dahil olduğundan şüphelendiği 10 kişiyi gözaltına aldı.



SALDIRININ PLANLAYICISI OLDUĞU İDDİA EDİLEN AZİMOV DÜN MAHKEMEYE ÇIKARILDI



Bombalı saldırının planlayıcısı olduğu öne sürülen Abror Azimov dün mahkemeye çıkarılmıştı.

Azimov mahkemede saldırı hazırlıklarına dolaylı olarak katıldığını söylemişti. Rus savcı, Azimov'un polise verdiği ifadesinde suçunu kabul ettiğini söylerken, Azimov mahkemede bu iddiayı yalanlamıştı.



İfadelerin ardından mahkeme başkanı Azimov'un 3 Haziran'a kadar gözaltında kalmasına karar vermişti. Duruşmaya basın da yoğun ilgi göstermişti.