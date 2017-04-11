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  1. 11 Nisan 2017 16:42

Putin: ABD yeniden saldıracak

Rusya lideri Putin, ABD'nin Suriye'ye tekrar saldıracağına dair istihbarat aldıklarını açıkladı.

Putin: ABD yeniden saldıracak
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Suriye'yi vurmasının, kendisine 2003'teki Irak işgalini hatırlattığını söylerken, ABD'nin yeni bir saldırı yapacağına dair istihbarat aldıklarını belirtti.

Rusya lideri Putin, ABD'nin Suriye'deki hava üssünü vurmasının ardından tekrar bir saldırı düzenleyeceğini açıkladı.

Putin yaptığı açıklamada, 'ABD'nin Şam'ın güneyini vuracağına dair istihbarat aldık' dedi. Putin, ABD'nin Suriye'yi vurmasının, kendisine 2003'teki Irak işgalini hatırlattığını söyledi.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüşmesinin ardından Moskova'da basın toplantısı düzenleyen Putin şöyle konuştu: "Çeşitli kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre, benzer provokasyonlar —bunu başka şekilde tanımlamam mümkün değil- Şam kırsalı da dahil olmak üzere Suriye'nin başka bölgelerinde de hazırlanıyor. Bazı maddeler atıp suçu Suriye hükümetine yıkmayı planlıyorlar."

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