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  4. 19 Ocak 2019 15:19

Putin, dini bayram için buz gibi suya girdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoksluk'ta İsa'nın vaftiz edilmesinin kutlandığı Epifani bayramı çerçevesinde Moskova Bölgesi'ndeki buz tutmuş bir gölde açılan havuza girdi.

Putin, dini bayram için buz gibi suya girdi
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Doğa sporlarına olan sevgisiyle bilinen Putin, İsa'nın Ürdün Nehri'nde Yahya tarafından vaftiz edilmesi anısına kutlanan Epifani bayramı çerçevesinde bir törene katıldı. 

Kremlin Basın Dairesi'nden bir yetkili, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Putin'in dini ritüel için buz gibi suya girdiğini ifade etti.

Rusya'da 18-19 Ocak tarihlerinde kilise kontrolünde açılan haç şeklindeki havuzlara çok sayıda kişi giriyor. Böylece İsa'nın vaftiz edilişi anılırken, su ile hastalıkların tedavi edildiği ve günahlardan arınıldığına inanılıyor

Rusya lideri Putin muradına eriyorRusya lideri Putin muradına eriyor

 


 
 

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