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  4. 06 Mart 2020 21:35

Putin ile Esad arasında ''Türkiye'' görüşmesi !

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la telefon görüşmesi yaparak dün Moskova'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la varılan anlaşmalar hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Putin ile Esad arasında ''Türkiye'' görüşmesi !
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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, dün Moskova’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’la vardıkları anlaşmalar hakkında Esad’a bilgi veren Putin, bunların uygulanmasının İdlib gerilimi azaltma bölgesinde istikrarın tesis edilmesini sağlayacağının altını çizdi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmeden çıkan sonuçları çok olumlu bulduğunu söyleyen Esad, terör örgütleriyle mücadele alanındaki desteği ve Suriye’nin egemenliğiyle toprak bütünlüğünün sağlanmasına yönelik çabaları nedeniyle Putin’e minnettarlığını ifade etti.

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