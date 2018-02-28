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  4. 28 Şubat 2018 20:39

Putin resmen açıkladı: ''Erdoğan'ın aracılığıyla...''

Rusya Devlet Başkanı Putin, Doğu Guta'daki sivillerin tahliye edilmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardım ettiğini açıkladı.

Putin resmen açıkladı: ''Erdoğan'ın aracılığıyla...''
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracılığıyla siviller Doğu Guta'dan tahliye edildi" açıklamasında bulundu.

Suriye'de 7 yıldır devam eden iç savaşta yardıma muhtaç olanlar için başlatılan ateşkes hakkında Rusya Devlet Başkanı Putin açıklamalarda bulundu. Putin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracılığıyla sivillerin epey büyük bir bölümü Doğu Guta'dan tahliye edildi. Erdoğan tahliyelerde büyük rol oynadı" ifadesini kullandı. Dün yaptığı açıklamada, Doğu Guta'da 09.00-14.00 saatleri arasında atesşkes ilan edilmesini istemiş, ancak Esad rejimi saldırılarına devam etmişti.

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