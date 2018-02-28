Putin resmen açıkladı: ''Erdoğan'ın aracılığıyla...''

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracılığıyla siviller Doğu Guta'dan tahliye edildi" açıklamasında bulundu.



Suriye'de 7 yıldır devam eden iç savaşta yardıma muhtaç olanlar için başlatılan ateşkes hakkında Rusya Devlet Başkanı Putin açıklamalarda bulundu. Putin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracılığıyla sivillerin epey büyük bir bölümü Doğu Guta'dan tahliye edildi. Erdoğan tahliyelerde büyük rol oynadı" ifadesini kullandı. Dün yaptığı açıklamada, Doğu Guta'da 09.00-14.00 saatleri arasında atesşkes ilan edilmesini istemiş, ancak Esad rejimi saldırılarına devam etmişti.