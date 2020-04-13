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  4. 13 Nisan 2020 17:22

Putin'den açıklama: Rusya'da koronavirüsle ilgili durum kötüye gidiyor

Rusya'da ağır koronavirüs vakalarının giderek arttığını söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede koronavirüsle ilgili durumun kötüye gittiğini vurguladı.

Putin'den açıklama: Rusya'da koronavirüsle ilgili durum kötüye gidiyor
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Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ele alındığı toplantıda konuşan Putin, "Durumun her gün değiştiğini ve maalesef kötüye gittiğini görüyoruz. Hastaların sayısı artıyor, üstelik özellikle de ağır vakalar giderek artıyor" dedi.

Rusya’da yeni tespit edilen koronavirüs vakalarının sayısındaki artış sürüyor. Ülkede dünden bu yana 2 bin 558 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı, 18 bin 328’e yükseldi. Dünden bu yana 18 kişinin hayatını kaybetmesiyle, ölü sayısı da 148’e yükseldi.

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rusya , putin , koronavirüs
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